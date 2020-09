POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Einbruch, Hinter Rettungswagen gedrängelt, Date verlief nicht nach Plan

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Auf Fahrzeug aufgefahren

Ein 36-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr die Eugen-Adolff-Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 59-jährige Ford-Fahrerin aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Der 36-Jährige fuhr der 59-jährigen hinten auf, es kam zur Kollision. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Autofahrerin leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es auf der L1066 an der Einmündung zur Wagnerstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 30 000 Euro Sachschaden. Eine 83-jährige Ford-Fahrerin wollte aus der Wagnerstraße auf die L1066 einbiegen. Dabei kam sie zu weit auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem 53-jährigen Busfahrer erfasst. Der Ford geriet ins Schleudern und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 83-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 6:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines Windfangs an einem Gymnasium in der Beutelsbacher Straße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Weinstadt unter Telefon 07151 65061.

Waiblingen: Diebstahl

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 14:00 Uhr Zugang zu Kellerräumen eines Gebäudes in der Straße Im Hohen Rain. Hier entwendeten die Eindringlinge mehrere Sanitär-Ausstattungselemente im Wert von rund 15.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Drängler hinter Rettungswagen

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hatte es am Montagmittag offenbar besonders eilig. Der Mann, der zwischen 20-30 sein soll, hatte sich mit seinem silbernen Wagen auf der B14 in Fahrtrichtung Winnenden hinter einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen gesetzt. Obwohl der Rettungswagen mit Sondersignal unterwegs war, ging es dem dahinterfahrenden BMW-Fahrer offenbar nicht schnell genug. Er drängelte offenbar hinter dem Rettungswagen und ließ mehrfach die Lichthupe aufblitzen. Als der Rettungswagen an der Anschlussstelle Winnenden abfuhr, setze der BMW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Backnang fort.

Die Polizei Waiblingen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Backnang: Fahrzeugbrand auf Bundesstraße

Auf der B14 zwischen Leutenbach-Nellmersbach und Waldrems geriet am Montag, gegen 15:45 Uhr ein PKW der Marke Audi in Brand. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte das Feuer löschen. Als Brandursache kommt vermutlich ein technischer Defekt in Frage.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfall mit leicht verletzter Person

Am Montag kurz vor 17:30 Uhr wollte ein 21-jähriger Renault-Fahrer mit seinem PKW in den Kreisverkehr Herzog-Philipp-Straße/ Industriestraße einfahren. Dabei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 35-Jährigen auf seinem Piaggio-Roller. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Roller-Fahrer und verletzte sich leicht. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rudersberg: Fahrzeuge beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schorndorfer Straße dort geparkte PKWs beschädigt. Sowohl bei einem VW Tuareg, als auch bei einem PKW der Marke Daimler-Benz wurde mittels eines Steins die Heckscheibe eingeschlagen bzw. -geworfen. Bei einem Citroen wurde offenbar die Kennzeichenbeleuchtung beschädigt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Waiblingen: Sleeping in my car - Wenn das Date nicht nach Plan verläuft

Ein Anrufer meldete am Dienstagmorgen kurz vor 5:00 Uhr, dass im Wildtaubenweg ein Fahrzeug stehen würde, bei dem der Motor laufe, sich aber keine Person in dem Auto befinde. Eine Polizeistreife fuhr die Örtlichkeit daraufhin an. Die Beamten stellten dann in dem Wagen einen schlafenden Mann fest. Der 33-Jährige gab an in Waiblingen ein Date gehabt zu habe. Da sich der Abend offenbar doch nicht so entwickelt hatte, wie sich der Mann erhofft hatte, musste er letztlich Quartier in seinem Auto beziehen. Hier hatte er sich ein paar Bier in seinem Auto genehmig und richtigerweise erkannt, dass er nicht mehr in der Lage war Auto zu fahren. Dass der Mann damit recht haben sollte, zeigte das Ergebnis eines freiwilligen Atemalkoholtests von 1,2 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und vereinbarten mit dem Mann, dass er sich nach einem Schläfchen, sowie einem ordentlichen Frühstück in der nahegelegenen Bäckerei beim Polizeirevier melden solle. Für den Fall, dass er wieder fahrtüchtig ist, würde er dann seinen Autoschlüssel zurückerhalten. Wir hoffen, dass der 33-Jährige seinen nächsten romantischen Abend nicht in einem kalten Auto ausklingen lassen muss.

