Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bislang unbekannter Fußgänger schwer verletzt - Versuchter Diebstahl aus PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Rollerfahrer fährt auf PKW auf

Am Montag um 19:10 Uhr erkannte ein 17-jähriger Fahrer eines Rollers zu spät, dass der vor ihm fahrende 23-jährige Lenker eines Daimler-Benz von der Wittauer Straße nach links in die Sulzbrunnenstraße abbiegen wollte und fuhr hinten auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Crailsheim: PKW rollt davon

Weil ein 59-Jähriger seinen PKW VW Touran nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hat, machte sich dieser am Samstag, 19.09.20 im Westring selbstständig und rollte gegen einen geparkten Seat. An den beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Am Montag um 12:20 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit ihrem PKW Hyundai die B290 und wollte von dort nach links in den Rastpark Satteldorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW BMW einer 68-Jährigen Fahrerin, welche auf der B290 von Wallhausen in Richtung Crailsheim fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro. Die Fahrerin des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Bislang unbekannter Fußgänger schwer verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger im Sudetenweg, an einer dortigen Querungshilfe die Straße. Zeitgleich bog ein 27-Jähriger Lenker eines VW Transporter von der Gaildorfer Straße nach links in den Sudetenweg ab und übersah hierbei den Mann, welcher ihm von links direkt vor das Fahrzeug lief. Bei der Kollision wurde der Fußgänger schwer verletzt. Derzeit ist die Identität des etwa 40-45 Jahre alten Mannes nicht geklärt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 9426-0 entgegen.

Obersontheim: Tier ausgewichen

Am Dienstagmorgen um kurz vor 04:30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Landstraße 1060. Nachdem ein 32-Jähriger mit seinem PKW VW Golf einem Tier ausgewichen ist, fuhr er geradeaus in den dortigen Kreisverkehr ein, beschädigte zwei Verkehrsschilder und kam inmitten des Kreisverkehrs zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Mainhardt: Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Samstag um 00:45 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter einen PKW in der Geißelhardter Straße aufzubrechen. Während des Versuches löste die Alarmanlage des Fahrzeugs aus, so dass der Dieb sich unerledigter Dinge vom Tatort entfernte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Ilshofen: Auf Anhänger aufgefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Unfall in der Eckartshäuser Straße am Montag um kurz vor 9 Uhr. Eine 32-jährige Fahrerin eines VW Sharan befuhr die Eckartshäuser Straße aus Richtung Ilshofen kommend. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen am rechten Straßenrand geparkten LKW-Anhänger und fuhr mit ihrem Fahrzeug frontal auf.

