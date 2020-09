Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vorfahrt missachtet, 1 leicht verletzte Person

Aalen (ots)

Iggingen: Vorfahrt missachtet, 1 leicht verletzte Person

Am Montag gegen 20.45 Uhr befuhr die 52-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Mitsubishi die B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe Verteiler Iggingen fuhr sie ab und wollte in der Folge nach links auf die K 3267 in Richtung Böbingen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 48-jährigen Fahrer eines Pkw Dacia, der von Böbingen kommend in Richtung Hussenhofen fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 52-jährige leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000.- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

