Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Küchenbrand in Kellerwohnung

Bad Laer (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße zu einem Küchenbrand. Der 20-jährige Mieter einer Kellerwohnung bemerkte gegen 15 Uhr zunächst einen Stromausfall, unmittelbar danach Flammen im Bereich des Herdes und lief daraufhin aus dem Gebäude. Wenig später drangen bereits Rauch und Flammen aus einem Fenster, woraufhin Nachbarn mit Feuerlöschern den Brand bekämpften und noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnten. Der leicht verletzte Mieter wurde im Krankenhaus behandelt, die entstandene Schadenshöhe wurde von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler gehen aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

