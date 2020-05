Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kennzeichen gestohlen

Auf die amtlichen Kennzeichen eines Ford Fiestas, KÜN-RS 868, hatte es ein unbekannter Dieb zwischen Montag, 7.30 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, in Künzelsau abgesehen. Der PKW stand während des genannten Zeitraums auf einem Firmenparkplatz in der Hohenlohestraße. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kennzeichen für weitere Straftaten verwendet werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Nummernschilder geben können. Unter der Telefonnummer 07940 9400 nehmen die Beamten des Polizeireviers Künzelsau Hinweise entgegen.

A6/Öhringen: Auf Sattelzug aufgefahren

8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf den A6 bei Öhringen. Ein 22-Jähriger war gegen 16.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen befuhr er den mittleren Fahrstreifen, als sein PKW Zeugenaussagen zufolge aus unbekanntem Grund immer weiter nach rechts abdriftete. Schließlich kollidierte der VW mit einem auf dem rechten Fahrbahn fahrenden LKW, drehte sich um 180 Grad und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Die Autobahn musste für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW kurzzeitig gesperrt werden.

Bretzfeld: Öl in der Botanik entsorgt

Zeugen hatten am Wochenende beobachtet, wie Mitarbeiter eines in Bretzfeld ansässigen Betriebes illegal Öl auf dem Firmengelände entsorgt haben. Die Beschuldigten sollen mithilfe eines Baggers den gesamten Inhalt eines Ölabscheiders teilweise in ein Gebüsch sowie in ein extra hierfür ausgehobenes Loch auf einem Schotterparkplatz entsorgt haben. Nach polizeilichen Ermittlungen wurde auf dem Gelände der betroffenen Firma weitere entsorgte Abfälle, wie Altbatterien und Kunststoffe, sichergestellt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

