POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt/A81: Autobahnsperrung und Helikoptereinsatz bei Vermisstensuche

Die Autobahn 81 wurde in der Nacht auf Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Untergruppenbach kurzzeitig in beide Fahrtrichtung gesperrt. Eine vermisste Person war gegen 1.30 Uhr in unmittelbarer Nähe der Autobahn unterwegs. Da sich die Jugendliche in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der Verkehr gesperrt. Für die Suche nach der 16-Jährigen wurden unter anderem ein Hubschrauber eingesetzt. Durch den eingesetzten Helikopter konnte die Vermisste bei Abstatt entdeckt werden. Sie wurde und von der Polizei in Gewahrsam genommen und einer Klinik zugeführt.

