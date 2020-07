Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Wallenhorst (ots)

Ein im Gebäude des Combi Marktes an der Borsigstraße befindliches Bekleidungsgeschäft war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft hatten, schauten sie sich in dem Geschäft um und nahmen diverse Damen-und Kinderbekleidung mit. Wem in der betreffenden Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Wallenhorster Polizei unter 05407-81790.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell