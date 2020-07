Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch in der Blumenthalstraße

Osnabrück (ots)

Unbekannten haben in der Nacht zu Freitag in der Blumenthalstraße einen schwarzen Mercedes der E-Klasse aufgebrochen. Die Täter schlugen zunächst eine Seitenscheibe der am Fahrbahnrand geparkten Limousine ein, gelangten so in den Innenraum und bauten schließlich das Multimediasystem samt Steuerungseinheit aus dem Armarturenbrett sowie der Mittelkonsole. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

