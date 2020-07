Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Essen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gartenstraße beschädigte ein Autofahrer am Donnerstagmorgen einen weißen Mitsubishi und flüchtete anschließend. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 11.25 und 11.40 Uhr gegen den SUV. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell