Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Diebstahl aus Außenlager

Quakenbrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zum Außenlager eines Supermarktes an der Friedrichstraße. In der Zeit von 00.50 bis 01.15 Uhr stahlen sie ein Fahrrad und weitere Gegenstände, die sich in einem dortigen Verkaufsanhänger und einem Zelt befanden. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um zwei männliche Täter handeln, die als ca. 1,70 bis 1,80m groß beschrieben wurden. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Quakenbrück, Telefon 05431/90330.

