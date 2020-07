Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Gesmold: Dunkelblauer BMW gesucht

Melle (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Donnerstagnacht auf der Straße Am Sauerbach ereignete. Ein BMW war gegen 23 Uhr in Richtung Nemden unterwegs, kam dann in einer langgezogenen Rechteskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr etwa 60 Meter auf dem dortigen Grünstreifen weiter. In der Folge touchierte das Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel eine von zwei entgegenkommenden Fußgängerinnen, die daraufhin in den Straßengraben stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer oder die Autofahrerin hielt danach nicht an und setzte die Fahrt mit ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung fort. Durch den Zusammenstoß wurde der rechte Außenspiegel des Autos abgerissen und blieb an der Unfallstelle zurück. Demnach handelte es sich bei dem Auto vermutlich um einen 15 bis 25 Jahre alten BMW der Fünferreihe (Modellbezeichnung E39) in dunkelblaumetallic (genaue Bezeichnung: Toledoblaumetallic). Wer ein solches Fahrzeug kennt, an dem seit Donnerstagabend der rechte Außenspiegel fehlt, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle unter 05422/920600.

