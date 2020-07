Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Tageswohnungseinbruch im Stadtteil Gretesch

Osnabrück (ots)

Ein Einfamilienhaus am Schledehauser Weg geriet am Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 08.20 und 12.20 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Morgen beobachteten Anwohner ein verdächtiges Auto, das möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Kombi. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Schledehauser Weg/Am Hallenbad verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell