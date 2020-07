Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter stiehlt Fahrrad

Osnabrück (ots)

In der Schillerstraße entwendete ein Unbekannter am Dienstagnachmittag ein graues Pedelec der Marke Gazelle, Modell Ultimate C8. Der Dieb machte sich gegen 15.40 Uhr vor einem dortigen Seniorenwohnheim an dem Schloss zu schaffen und flüchtete mit dem 28-Zoll-Herrenrad in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder dem Täter erbittet die Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

