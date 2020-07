Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Osnabrücker Innenstadt und im Stadtteil Hellern schlugen Diebe zu und erbeuteten zwei Fahrräder. In der Dielingerstraße, kurz vor der Krahnstraße, machten sich der oder die Täter am Dienstag zwischen 11 und 13.30 Uhr am Schloss eines schwarzen Pedelec der Marke KTM, Modell Macina Central 8RT, zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. An dem Fahrrad befand sich eine blaue Fahrradtasche. In der Straße Im Erlengrund stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (21.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.30 Uhr) ein graues 28-Zoll-Pedelec des Herstellers Specialized, Modell Vado 4.0. Das Fahrrad stand unter dem Carport eines Wohnhauses, als es ins Visier der Diebe geriet. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-2115.

