Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wer kennt den Täter?

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Gelddiebstahls und bittet um Hinweise zu der abgebildeten Person. Der Mann hat am Nachmittag des 20.12.2019 am Geldautomat der Sparkassenfiliale an der Lengericher Landstraße mehrere hundert Euro eingesteckt, die eine Seniorin zuvor im Ausgabeschacht vergessen hatte. Wer den Täter kennt, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Sutthausen unter 0541-9987930, oder bei der Polizeiwache Kollegienwall unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell