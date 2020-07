Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Almhütte

Georgsmarienhütte (ots)

Die Gaststätte an der Straße Im Spell ist in der Nacht zu Mittwoch das Ziel eines Einbrechers gewesen. Der Täter öffnete vermutlich in den frühen Morgenstunden gewaltsam ein Fenster der saisonal aufgestellten Almhütte und schaute sich darin nach Wertgegenständen um. Bei seiner Suche fand der Einbrecher zwei Akkuschrauber sowie eine geringe Menge Bargeld und machte sich schließlich damit aus dem Staub. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell