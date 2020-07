Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Fahrradfachgeschäft

Osnabrück (ots)

Vermutlich am frühen Freitagmorgen drangen Unbekannte in ein Fahrradfachgeschäft an der Ecke Bremer Straße/Kurzer Weg ein und erbeuteten drei hochwertige S-Pedelecs. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in ein rückwärtiges Lager und nahmen von dort ein "Alpina Mythos 3.0 LE" in neon-blaumetallic, ein dunkelrotes "Morrison Cree 2 DI" sowie ein weißes "Riese & Müller Jetstream Hybrid" mit. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

