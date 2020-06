Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Schmallenberg (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in einen Kiosks eines Freibades am Paul-Falke-Platz einzubrechen. Hierbei wurde ein Fenster beschädigt. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor.

Zwischen dem 22. Juni und 26. Juni wurde versucht in ein Wassergewinnungswerk und ein Sportplatzgelände in der Latroper Straße einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

