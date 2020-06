Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Geldautomatensprengung

Schmallenberg (ots)

Drei maskierte und dunkelgekleidete Personen betraten am Montagmorgen gegen 04.00 Uhr eine SB-Filiale einer Bank in der Westraße. Die Täter versuchten den Geldautomat zu manipulieren und in den benachbarten Technikraum einzubrechen. Durch einen Sicherheitsdienst wurde der Alarm und die Vernebelungsanlage ausgelöst. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Benachbarte Behörden wurden ebenfalls informiert. Am Tatort konnte niemand angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter den Geldautomaten aufzusprengen. Vermutlich sind Sie sich nach Auslösung des Alarms geflüchtet. Ob die Täter dennoch etwas erbeuten konnten ist noch nicht klar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

