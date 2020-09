Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Mann durch Schläge verletzt

Aalen (ots)

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 25-jähriger Mercedes-Lenkerin verursachte am Montagabend gegen 21.30 Uhr einen Unfall, als sie auf einem Kundenparkplatz Im Hasennest mit einer dort fahrenden 41-jährigen DACIA-Lenkerin kollidierte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag einen geparkten Hyundai, der zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr im Parkhaus am Spritzenhausplatz abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um ein rot lackiertes Fahrzeug. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagnachmittag hielt eine 33-jährige VW-Lenkerin nach Verlassen des Kreisverkehrs an der Wilhelmstraße/Bahnparallele Trasse gegen 13.40 Uhr an, um eine Fußgängerin die Straße passieren zu lassen. Ein nachfolgender 33-jähriger Hyundai-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall erlitt die Fahrzeuglenkerin leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ellwangen: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz der Virngrundklinik in der Gartenstraße beschädigte ein 55-jähriger Fahrzeuglenker am Montag gegen 12.50 Uhr beim Einparken einen geparkten Pkw. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Mann niedergeschlagen

Ein bislang unbekannter Mann sprach am Montagabend in der Weißensteiner Straße einen 57-Jährigen an und fragte ihn wohl nach Zigaretten und Feuer. Es folgte ein Streit, in dessen Verlauf der 57-Jährige niedergeschlagen und verletzt wurde, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unbekannte entwendete nach Angaben des Geschädigten ihm mehrere hundert Euro. Der Schläger wird von Zeugen als Türke beschrieben, 180 bis 190 cm groß, schlank, schwarze Haare, Dreitagebart und schwarzer Kleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. weitere Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 7.45 Uhr und 11.40 Uhr ein Audi A4 beschädigt, der auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ etwa 500 Euro Schaden. Hinweise auf diesen werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Bei Einfahren von der Rektor-Klaus-Straße in die Rechbergstraße missachtete ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 36-jährigen BMW-Lenkers. Bei dem Zusammenstoß, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr ereignete, entstand rund 8000 Euro Schaden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell