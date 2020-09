Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Brand, Reifendiebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Autoräder entwendet

Diebe entwendeten am frühen Dienstagmorgen zwischen 00:45 Uhr und 06:00 Uhr mehrere Kompletträder und Alufelgen im Wert von mehreren 10 000 Euro. Dazu verschafften sie sich Zugang zu einem Autohaus in der Weissacher Straße und montierten die Räder ab. Auf einer Videoaufnahme war ein weißer Kastenwagen zu sehen, der auf das Gelände fuhr. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder dem weißen Kastenwagen.

Fellbach: Unfall auf der B14

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr auf die B14 an der Anschlussstelle Waiblingen Süd auf. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin. Dadurch kam es um Unfall, wobei ein Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand.

Winnenden-Hertmansweiler: Qualmender Toaster löst Brandalarm aus

Kurz vor 8:00 Uhr am Dienstag löste ein qualmender Toaster einen Brandalarm in einer Pflegeeinrichtung in der Degenhofer Straße aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Toaster gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug vor Ort.

Winnenden: Mann mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 5:00 Uhr verletzte ein 35 Jahre alter Mann einen 55-jährigen mit einem Messer. Vorausgegangen war ein Zusammentreffen der beiden Männer in einer Gaststätte in der Ringstraße. Hier hatte der Ältere der Beiden den Jüngeren aufgrund der Sperrstunde zum Gehen aufgefordert. Nachdem dieser nicht reagierte, hatte der 55-Jährige den 35-Jährigen am Arm nach draußen geführt. Dieser entfernte sich zunächst auch, kam dann aber zurück und verletzte im anschließenden Gerangel den 55-Jährigen mit dem Messer. Dann flüchtete der 35-Jährige erneut. Als die herbeigerufene Polizeistreife vor Ort eintraf, kam er jedoch ebenfalls an den Tatort zurück und gab sich zu erkennen. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.

