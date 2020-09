Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: verletztes Mädchen, Fahrraddiebstahl und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Mädchen verletzt-Verursacher geflüchtet

Leichte Verletzungen zog sich ein 11-jähriges Mädchen bei einem Unfall am Montagabend zu. Gegen 17.30 Uhr war es mit seinem Fahrrad in der Wasseralfinger Straße unterwegs und wollte in Richtung eines Discounters abbiegen. Ein ihr nachfolgernder Autofahrer fuhr auf das Fahrrad auf, wobei das Mädchen stürzte und sich die Verletzungen zuzog. Der Autofahrer hielt zwar kurz an, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern, entfernte er sich danach aber unerlaubt in Richtung Treppach. Er war mit einer silbernen Limousine samt braunem Anhänger unterwegs. Der Fahrer trug Vollbart und wird auf 55 Jahre geschätzt. Weitere Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der B 19 zwischen Schäufele und Reichertshofen erfasste ein 38-Jähriger mit seinem Pkw Seat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr am Montag entwendete ein Unbekannter ein schwarzes Mountainbike der Marke Cresta Veloce, das mit einem silbergrauen Spiralschloss in der Gartenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrrads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zu weit nach links gefahren

Beim Abbiegen vom Nördlichen Stadtgraben in die Weidenfelder Straße fuhr eine 37-Jährige am Montagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pkw Toyota zu weit nach links, wobei sie den Pkw VW Golf einer 23-Jährigen streifte. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw BMW beschädigte ein 20-Jähriger am Montag gegen 17.15 Uhr einen Pkw Mercedes Benz, der auf einem Parkplatz bei der Hochschule abgestellt war.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagvormittag 11 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Mercedes Chrysler beschädigte, der im Heckenrosenweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Johann-Gottfried-Pahl-Straße streifte ein 40-Jähriger am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Pkw Seat den Pkw Opel eines 65-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Bopfingen: 2000 Euro Sachschaden

Gegen 7.45 Uhr am Dienstagamorgen setzte ein 22-Jähriger auf der B 29 zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Dabei übersah er, dass eine 26-Jährige ihrerseits mit ihrem Pkw bereits am Überholen war. Der 22-Jährige streifte mit seinem Fahrzeug den Pkw der 26-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Iggingen: Vorfahrt missachtet - 3000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Landesstraße 1157 / Verteiler Iggingen missachtete eine 19-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Vorfahrt eines 40-jährigen Autofahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Smart und VW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Lorch: Rückwärts gerollt

Verkehrsbedingt musste eine 26-Jährige ihre Pkw Opel am Montagnachmittag gegen 17 Uhr an auf der Ziegelwaldstraße anhalten. Die Frau ließ dabei ihr Fahrzeug ein kleines Stück zurückrollen, wobei der hinter ihr stehende Pkw Ford eines 68-Jährigen beschädigt wurde.

Schwäbisch Gmünd: Von der Sonne geblendet

Am Montagabend gegen 18.15 Uhr überholte eine 77-Jährige mit ihrem Pkw Opel Corsa auf der Hans-Fein-Straße einen in Richtung Ortsmitte fahrenden Radfahrer. Da sie hierbei eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonn geblendet wurde, prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen, das bei dem Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde. Die 77-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 2300 Euro.

Lorch: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 47 und 54 Jahre alte Autofahrer ihre beiden Pkw BMW und Toyota rückwärts in der Ziegelwaldstraße aus. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell