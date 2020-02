Polizei Düren

POL-DN: Straßenraub am Nordpark

Düren (ots)

Am 02.02.2020 um 01:35 Uhr kam es auf der Neuen Jülicher Str. in Höhe des Nordparks zu einem Raub zum Nachteil eines 26-jährigen Düreners. Der Dürener war zu fuß unterwegs, als plötzlich zwei Männer aus Richtung Nordpark ihm entgegen kamen und ihn aufforderten seine Umhängetasche auszuziehen. Einhergend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wobei der 26-Jährige letztlich mit einer Bierflasche niedergeschlagen wurde. Die beiden Täter flüchteten fußläufig samt Tasche in Richtung Veldener Str. Der Geschädigte erlitt neben Hämatomen auch eine Platzwunde am Hinterkopf, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise zum Tatablauf oder den Tätern nimmt die Polizei Düren unter der Rufnummer: 02421-949-0 rund um die Uhr entgegen.

