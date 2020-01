Polizei Düren

POL-DN: Pkw überschlägt sich auf der L 257

Merzenich (ots)

In der Nacht zu Freitag überschlug sich auf der L 257 ein Pkw. Alle drei Insassen mussten ins Krankenhaus.

Am späten Donnerstagabend befuhr ein 33-jähriger Mann aus Kerpen mit zwei Beifahrern die L 257 von Morschenich in Richtung Buir. In einer langezogenen Rechtskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor er im angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der Fahrer und einer der Beifahrer, ein 35-Jähriger aus Düren, gaben an, in besagter Rechtskurve hätten unvermittelt Personen am Fahrbahnrand gestanden. Der Fahrer habe stark abbremsen müssen und dabei die Kontrolle über das Auto verloren. Die Fußgänger verließen den Unfallort, ohne zu helfen.

Der dritte Insasse des Pkw, ein 52-jähriger Mann aus Elsdorf, konnte keine Aussage zum Unfallhergang machen. Alle drei Insassen wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Männer verblieben dort schwerverletzt, während der dritte Mitfahrer das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

