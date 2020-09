Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwer verletzter Mann identifiziert - 13-Jähriger Radfahrer stürzt - Taxi nicht bezahlt und Taxifahrer geschlagen - Versuchter Einbruch - Unfälle

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 04:30 Uhr, wurde versucht in ein Ladengeschäft in der Karlstraße einzudringen. Hierzu versuchten der oder die Einbrecher eine Glastür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Taxi nicht bezahlt und Taxifahrer geschlagen

Am Dienstag um kurz vor 22 Uhr ließen sich zwei Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren mit einem Taxi zum Bahnhof nach Crailsheim fahren. Dort angekommen verließen sie fluchtartig das Taxi, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Die beiden flüchteten in Richtung der Gleisanlage, wo sie von dem 64-jährigen Taxifahrer, welcher zwischenzeitlich bereits die Polizei verständigte, eingeholt und festgehalten werden konnten. Hierbei wurde der Taxifahrer von den Jugendlichen mehrfach in das Gesicht geschlagen, so dass er verletzt wurde. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag um kurz nach 19:30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW VW Golf die Crailsheimer Straße in Richtung Weckrieden. Kurz nach der Einmündung in den Komberger Weg, versuchte der Golf-Fahrer vom rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er einen, auf dem linken Fahrstreifen fahrenden, 61-jährigen Skoda-Fahrer, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Unfall beim Einfahren auf Fahrbahn

Am Dienstag um kurz vor 18 Uhr wollte ein 34-jähriger Mann einen nicht zugelassenen PKW Peugeot auf einen Autotransporter verladen. Hierzu fuhr er mit dem Fahrzeug von einem Stellplatz zunächst auf die Bahnstraße ein. Hierbei übersah er einen heranfahrenden PKW Fiat eines 71-Jährigen und kollidierte mi dessen Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass der Peugeot trotzdem versichert ist, da der Fahrer eine Sondergenehmigung zur Beladung mit nicht zugelassenen Fahrzeugen besitzt und diese somit versichert sind.

Schwäbisch Hall: 13-Jähriger Radfahrer stürzt

Ein 13-jähriger junge fuhr am Dienstag um kurz nach 15:30 Uhr einen Radweg vom Hagenbacher Ring in Richtung Luckenbacher See. Auf der Strecke löste sich aus bislang unbekannter Ursache plötzlich das Vorderrad, so dass der Junge von seinem Rad stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Vermutlich handelte es sich um einen technischen Defekt.

Schwäbisch Hall: Schwer verletzter Mann identifiziert

Wie bereits am Dienstag berichtet, ereignete sich am Dienstagmorgen um 05:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Sudetenweg, bei welchem ein männlicher Fußgänger, welcher zunächst nicht identifiziert werden konnte, schwer verletzt wurde. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem schwer Verletzten um einen 41-Jährigen Mann aus Schwäbisch Hall handelt, welcher weiterhin in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt wird.

