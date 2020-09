POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Diebstähle, Schlägerei, Sachbeschädigungen und Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Auffahrunfall

Auf der B29 zwischen Essingen und Aalen ereignete sich am Dienstag einen Auffahrunfall, bei dem rund 14.000 Euro Schaden entstand. Gegen 18.50 Uhr fuhr dort ein 33-jähriger VW-Fahrer auf den Smart eines 60-Jährigen auf. Dessen ebenfalls 60 Jahre alte Beifahrerin zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Lauchheim: Einbruch in Wohnhaus

Über den hochgeschobenen Rollladen und der anschließend aufgehebelten Terrassentüre gelangte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Häuslenäcker. Er durchsuchte die Räumlichkeiten, öffnete Schubladen und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag. Die Polizei Aalen bittet um Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Gebiet unter Tel. 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Gegen Eingangstüre gefahren

Weil eine 64-jährige Toyota-Lenkerin am Dienstag gegen 17 Uhr im Kutschenweg das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, fuhr sie gegen die Eingangstüre der Festhalle im Roßbrunnenweg. Durch den Aufprall wurde die 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Schaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Aalen: Unfall beim Einparken

Beim Vorwärtseinparken in eine Parklücke touchierte ein 50-jähriger Skoda-Lenker am Dienstag gegen 15.30 Uhr einen geparkten Ford Focus, der auf einem Kundenparkplatz in der Burgstallstraße abgestellt war. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Auf einem Firmenparkplatz in der Straße An der Jagst wurde von einem Unbekannten ein geparkter Pkw Daimler-Benz im hinteren Bereich zerkratzt, der dort zwischen 13.30 Uhr und 22 Uhr am Dienstag abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Kirchheim/Ries: Von Fahrbahn abgekommen

Alleinbeteiligt kam am Dienstagabend ein 20-jähriger Seat-Lenker auf der L 1060 nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab, wo er letztlich in einem Feld zum Stehen kam. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Ellwangen: Unfall auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters fuhr der 71-jährige Lenker eines Daimler-Benz am Dienstag gegen 14.30 Uhr beim Einparken auf einen geparkten Skoda Superb auf. Anschließend begab er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern, zum Einkaufen ins Geschäft. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Geschädigte bei ihrer Rückkehr zu ihrem Fahrzeug darauf aufmerksam gemacht. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Ellwangen unter Tel. 07961/9300 in Verbindung zu setzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Ellwangen: Beim Ladendiebstahl erwischt

In einem Drogeriemarkt in der Aalener Straße wurden am Dienstagmittag zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren gegen 12 Uhr vom Personal angehalten, nachdem sie zuvor mehrere hochwertige Parfümtester entwendet hatten. Als sie ins Büro gebeten wurden, wurde einer der beiden verbal aggressiv. Sie anstehende Strafanzeige verhinderte er dadurch nicht.

Ellwangen: Schlägerei

Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes gerieten am Dienstagabend vier Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung heftig aneinander. Die Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren schlugen gegen 21.30 Uhr gegenseitig auf einander ein und benutzten hierzu teils auch Flaschen. Die Gründe des Streits bleiben ungeklärt. Durch die Auseinandersetzung wurden zwei der Männer leicht und einer schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Mann blieb unverletzt. Dieser war jedoch alkoholisiert, derart aggressiv und beleidigend, dass er über Nacht in Gewahrsam genommen werden musste. Er schrie herum, beleidigte die Polizisten und warf ihnen Rassismus vor. In der Gewahrsamszelle randalierte er fort und beschädigte die Einrichtung. Strafrechtliche Ermittlungen wurden gegen alle vier eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd: Leuchten beschädigt

In Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen beschädigten Unbekannte auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof die Beleuchtung von zwei Gräbern und verursachten dadurch etwa 400 Euro Schaden. Hinweise auf die Verursacher werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin übersehen

Beim Einfahren von der Bismarckstraße in die uchstraße übersah am Dienstag gegen 12.40 Uhr eine 49-jährige Golffahrerin eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin, die den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Auffahrunfälle Schwäbisch Gmünd: Rund 6000 Euro Schaden entstanden am Dienstagmittag bei einem Auffahrunfall, der sich in der Baldungstraße ereignete. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin musste gegen 12.40 Uhr wegen einer querenden Fußgängerin abbremsen. Eine nachfolgende 32 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Spraitbach: In der Mutlanger Straße fuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr der 52 Jahre alte Fahrer eines VW Passat auf den Mercedes eines abbremsenden 58-Jährigen auf. Auch hier sind rund 6000 Euro die Schadensbilanz.

Mutlangen: Diebstähle im Wohngebiet

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag kam es im Bereich des Wohngebiets Heide zu mehreren Diebstählen. Im Binsenweg wurde aus einer unverschlossenen Garage ein Mountainbike entwendet, das vom Geschädigten im Bereich eines Fußweges wieder aufgefunden werden konnte. Im Ampferweg öffnete ein Unbekannter einen geparkten VW Polo, der vor einer Garage abgestellt war und entwendete daraus ein Paket. In derselben Nacht mussten noch zwei weitere Fahrraddiebstähle sowie Diebstähle aus Fahrzeugen registriert werden. Es liegen Hinweise auf zwei schlanke Männer vor, die auf 25 Jahre geschätzt werden und im Wohngebiet unterwegs gewesen sein sollen. Weitere Hinweise auf die beiden werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

