Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer nach Flucht verunglückt

53947 Nettersheim-Marmagen (ots)

Mittwochabend (20.36 Uhr) wollte eine Polizeistreife einen Pkw auf der Landstraße 205 anhalten und überprüfen. Auf der Fahrt in Richtung Marmagen missachtete der Fahrzeugführer jedoch mehrfach die Anhaltezeichen der Polizei. Er beschleunigte seine Fahrt und flüchtete. Auf seiner Flucht verunglückte der 57-jährige Fahrer aus dem Gemeindegebiet Kall. Er kam mit seinem Pkw in einem Rapsfeld zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

