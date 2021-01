Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Lippstadt (ots)

Am Montag, gegen 15:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen E-Scooter-Fahrer. Der 53-jährige Lippstädter war mit dem Elektrokleinstfahrzeug auf der Cappelstraße unterwegs. Auf eventuellen Alkoholkonsum angesprochen, gab er an, ein Bier getrunken zu haben. Der anschließend, freiwillig durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann gab außerdem an, nicht zu wissen, dass für den E-Scooter die gleichen Promillegrenzen gelten wie bei einem Pkw. (lü)

