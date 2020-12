Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Amtsbekannter Ladendieb in Großefehn festgenommen

Aurich/GroßefehnAurich/Großefehn (ots)

Amtsbekannter Ladendieb in Großefehn festgenommen

In Großefehn ist am vergangenen Mittwoch, 25.11.2020, ein 24 Jahre alter amtsbekannter Ladendieb festgenommen worden. Der 24-Jährige suchte am Nachmittag einen Supermarkt in der Straße Müllers Kamp auf und entwendete nach ersten Erkenntnissen unter seiner Kleidung mehrere Flaschen hochpreisiger Spirituosen. Als er dabei von einem Mitarbeiter beobachtet wurde, ließ er das Diebesgut fallen und versuchte zu flüchten. Angestellte des Supermarktes hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Drei Mitarbeiter wurden dabei leicht verletzt, einer von ihnen musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort nahmen die Beamten die Personalien des Beschuldigten auf und stellten fest, dass es sich bei dem 24-Jährigen um einen reisenden Täter mit georgischer Staatsbürgerschaft handelt, gegen den niedersachsenweit ermittelt wird. Der Beschuldigte wurde von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Aurich beantragte Untersuchungshaft im beschleunigten Verfahren. Es wurde Haftbefehl erlassen.

