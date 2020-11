Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch in Wohnhaus // Wiesmoor - Unfallflucht

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Großefehn ist am Wochenende eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 16.15 Uhr, in das Haus in der Straße Im Unterende Nord ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215. Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Hauptstraße in Wiesmoor. Der Fahrer eines schwarzen BMW 3er war auf der Wittmunder Straße in Richtung Hauptkreuzung unterwegs. An der Ampel beschleunigte er sein Fahrzeug mit quietschenden Reifen. Das Heck des Wagens brach aus, er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte in Höhe des Denkmales eine Bordsteinkante und einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurden die Reifen des BMW zerstört und die Schürze abgerissen. Der Verursacher sammelte die verlorenen Teile ein und flüchtete. In dem BMW, bei dem es sich um ein älteres Modell gehandelt haben soll, sollen drei Personen gesessen haben. Es ist davon auszugehen, dass weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise unter Telefon 04944 914050.

