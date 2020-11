POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 29.11.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit PKW gefahren

Am Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, wurde auf der Esenser Straße in Aurich ein 31jähriger PKW-Führer aus Aurich kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann betrunken sein könnte, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert vom mehr als 1,1 Promille. Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, einhergehend mit der Entnahme einer Blutprobe und die Einziehung des Führerscheines waren die Folge.

Aurich - Ohne Versicherungsschutz gefahren

Die Kontrolle eines 20jährigen PKW-Führers aus Wuppertal am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Straße Am Tiergarten führte zur Stilllegung seines Autos. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass bereits seit längerer Zeit kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Hage - Fahrzeuggespann mit nicht zugelassenem Anhänger

Am 28.11.2020 um 18:15 kontrollierten Beamte der Polizei Norden in Hage ein Fahrzeuggespann bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger. An dem Anhänger waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Es stellte sich heraus, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Somit war der Anhänger weder versichert, noch wurden erforderliche Steuern entrichtet. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Canum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht vom 28.11.2020 auf den 29.11.2020 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Aurich in der Emder Landstraße in Canum einen 17-Jährigen Rollerfahrer aus der Krummhörn. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige nicht über die für das genutzte Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrraddiebin gestellt

Am 28.11.2020 gegen 19:00 Uhr führten Beamte der Polizei Norden in der Heringstraße in Norden eine Kontrolle einer 21-Jährige Fahrradfahrerin aus Norden durch. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad zuvor durch die 21-Jährige entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Norden/Norddeich - Zwei Einbruchsversuche

Gleich zwei Mal rückte die Polizei Norden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Alarmauslösungen an gewerblichen Objekten im Stadtgebiet Norden, sowie Norddeich aus. An beiden Objekten konnten Spuren festgestellt werden, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Norden - Pkw-Aufbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag den 28./29.11.2020 21:30 Uhr bis 07:40 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Lentzlohne in Norden geparkten VW Passat ein. Im Anschluss entwendete der Täter eine im Innenraum des Pkw befindliche Geldbörse. Zeugen oder Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Rekordverdächtiger Promillewert

Am frühen Samstagnachmittag wurde ein 40jähriger Friedeburger, welcher mit seinem Pkw die Friedeburger Hauptstraße befuhr, kontrolliert. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie dem scheinbar alkoholisierten Fahrzeugführer einen Alcotest anboten und dieser diesen durchführte. Ein rekordverdächtiger Wert von mehr als 3 Promille wurde angezeigt. Kurzum wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Das mit dem Autofahren hat sich erstmal erledigt. Ein Strafverfahren ist obligatorisch.

Holtgast - Corona-Verstoß im PKW

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines PKW in Holtgast wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit 5 Personen aus verschiedenen Haushalten besetzt war. Da dies einen Verstoß gegen das aktuell geltende Infektionsschutzgesetz darstellt, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt in dieser Konstellation untersagt.

Friedeburg - Trunkenheit

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 20jähriger Pkw-Führer in der Raiffeisenstraße in Friedeburg kontrolliert. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkolotest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 0,7 Promille. Ein kostspieliges Bußgeld und mindestens 1 Monat Fahrverbot wird nun auf den jungen Fahrzeugführer zukommen.

Blomberg - Pferdeanhänger im Graben

Am Samstagnachmittag wollte eine 19jährige mit ihrem Pkw-Pferdeanhänger-Gespann von einem Grundstück auf die Straße Wallumer Helmer einbiegen. Hierbei geriet sich jedoch zu sehr nach rechts, so dass ihr Gespann in den dortigen Straßengraben rutschte. Das hatte zur Folge, dass die Freiwillige Feuerwehr und ein Veterinär an die Unfallstelle zwecks Bergung gerufen werden musste. Ob das Pferd verletzt wurde, konnte bei Unfallaufnahme noch nicht abschließend bestätigt werden. Am Gespann entstand leichter Sachschaden.

Burhafe - Verkehrsunfallflucht

Samstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 10 in Burhafe zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Ein beteiligter Rettungswagen fuhr in Richtung Wittmund. Ein ihm entgegenkommender Transporter-Planenanhänger-Gespann geriet dabei zu weit nach links und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Rettungsfahrzeuges. Es entstand Sachschaden. Der Pkw-Führer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Zeugen werden gesucht und gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden.

Sonstiges

Corona-Verstoß im Gewerbegebiet

Im Gewerbepark in Marx wurde nach einem Hinweis eine Geburtstagsfeier festgestellt. Gegen 3.00 Uhr waren noch 3 Personen vor Ort. Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln wurde auch hier die nötigen Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

