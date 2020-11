Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Pewsum - Chemikalien in Graben entsorgt

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Chemikalien in Graben entsorgt

In einem wasserführenden Graben in Pewsum an der Straße Im Wolder haben Unbekannte mehrere Kanister mit Aceton und Sterol entsorgt. Insgesamt sechs gefüllte und teilweise ausgelaufene Kanister wurden am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in dem Graben festgestellt. Sie mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 in Verbindung zu setzen oder mit der Polizeistation Pewsum unter Telefon 04923 805710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell