Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unbekannter beschädigte Transporter

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unbekannter beschädigte Transporter

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Montag, 16.11.2020, in Aurich-Plaggenburg ereignete. Zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, kam ein unbekannter Autofahrer in der Anliegerstraße Alter Weg von der Fahrbahn ab und beschädigte einen im Seitenstreifen abgestellten Transporter. Der Verursacher entfernte sich danach vom Unfallort. Nach Hinweisen fahndet die Polizei nach einem silbernen Pkw Citroen Picasso, der an der rechten Seite starke Unfallschäden aufweisen muss und bei welchem der rechte Außenspiegel fehlt. Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise bezüglich des Unfallflüchtigen oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell