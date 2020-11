Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Ostersande - Dachstuhlbrand

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Ihlow/Ostersande - Dachstuhlbrand

In Ostersande kam es am Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand. Aus noch ungeklärter Ursache fing der Dachstuhl eines Wohnhauses im Röthelmoorweg Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 7.20 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Es wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 20.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell