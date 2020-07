Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtasche vom Bett gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher haben eine Handtasche gestohlen, während die 90-jährige Besitzerin schlief.

Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Hoffeldstraße hatten sich am Montag (27.07.) gegen 23:30 Uhr schlafen gelegt. Als sie am nächsten Morgen aufstanden, bemerkten sie, Veränderungen im Haus. Einbrecher waren durch das Küchenfenster ins Haus gelangt. Aus dem Schlafzimmer einer 90-Jährigen stahlen die Täter eine Handtasche, die neben der Schlafenden auf dem Bett gestanden hatte. Anschließend traten die Unbekannten die Flucht durch die Kellertür an.

Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

