Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Taschendiebe in der Fußgängerzone unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (25.07.) und am Montag (27.07.) waren Taschendiebe in der Fußgängerzone unterwegs.

Dabei wurde am vergangenen Samstag einer 49-jährigen Bergisch Gladbacherin gegen 16:00 Uhr ein hochwertiges Smartphone aus der Tasche entwendet und am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr, einer 60-Jährigen Frau das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

