POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. Januar 2021:

Wolfenbüttel: PKW prallt gegen Straßenbaum, eine Person tödlich verletzt

Sonntag, 24.01.2021, gegen 18:15 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 495, zwischen den Ortsteilen Wolfenbüttel Adersheim und Wolfenbüttel Halchter, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen kam der bislang unbekannte Fahrer oder die Fahrerin des Autos nach passieren der dortigen Oderwaldscheune aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Straßenbaum. Der PKW fing offenbar sofort Feuer und brannte vollständig aus. Für den oder die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, er oder sie verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. An der Unfallstelle haben die Spezialisten der Polizei unter Einbeziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch mehrere freiwillige Feuerwehren aus Stadt und Kreis Wolfenbüttel. Ebenso im Einsatz waren ein Abschleppunternehmen, ein Sachverständiger sowie ein Bestattungsunternehmen. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt werden, die Sperrung dauert aktuell noch an.

