Polizei Salzgitter

POL-SZ: Sickte: Pkw auf Friedhofparkplatz beschädigt

Wolfenbüttel (ots)

Samstag, den 23.01.2021, zw. 13:30 Uhr und 15:30 Uhr

Auf dem Friedhofsparkplatz an der Salzdahlumer Straße in Sickte parkte am Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr, ein schwarzer VW Golf. Der Fahrer des Golfs konnte bei seiner Rückkehr einen Schaden am eigenen Pkw feststellen. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Zuvor hatte neben dem schwarzen Golf ein graues bzw. silbernen Fahrzeug geparkt, was als unfallverursachendes Fahrzeug in Betracht kommt. Der Schaden am schwarzen Golf wird auf 1200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen: 05306/932230

