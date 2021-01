Polizei Salzgitter

POL-SZ: Sickte: Alkoholisierter Autofahrer

Wolfenbüttel (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am frühen Samstagmorgen in Sickte einen Autofahrer. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch. Da in der Atemluft 1,94 Promille vorhanden waren, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

