Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter Lebenstedt vom 24.01.2021

Salzgitter (ots)

Die Aufnahme mehrerer Unfallfluchten beschäftigte die Polizei in Salzgitter am gestrigen Samstag:

Am Samstagvormittag zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Kundenparkplatz eines Lebenstedter Einkaufsmarktes an der Reppnerschen Straße/Albert-Schweitzer-Straße einen braunen Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wurde der Polizei aus der Stahlstraße gemeldet. Hier wurde zwischen Freitagabend und Samstagvormittag durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter 1er BMW beschädigt. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 EUR zu kümmern.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde eine Unfallflucht in der Brahmsstraße in Salzgitter Lebenstedt angezeigt, bei der ein weißer VW Tiguan durch einen unbekannten Fahrzeugführer zwischen Mittwochmorgen, ca. 8 Uhr, und Donnerstag früh, 8 Uhr, nicht unerheblich beschädigt wurde. Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auch hier auf ca. 1000 EUR.

Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/1897-0 zu melden.

Schornsteinbrand verlief glimpflich

Am späten Nachmittag des gestrigen Samstags wurde neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Polizei zu einem Schornsteinbrand eines Reihenhauses in den Meisenweg in Salzgitter Lebenstedt gerufen. Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte konnten aus dem Schornstein hochschlagende Flammen feststellen, die jedoch schnell durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter eingedämmt und schließlich gelöscht werden konnten. Die Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter

Stübe, POK

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell