POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Salzgitter Lebenstedt vom 23.01.2021

Erheblich alkoholisierte Täter nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Pkw in Salzgitter durch die Polizei gestellt - Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei deren Ingewahrsamnahme

Zwischen dem vergangenen Mittwoch und dem gestrigen Freitag kam es im Bereich der Schubertstraße, Suthwiesenstraße und anderen angrenzenden Straßen zu wiederholten Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Hier traten unbekannte Täter in dem genannten Tatzeitraum vornehmlich die Seitenspiegel von bis zu 20 Fahrzeugen ab.

Durch Zivilkräfte der Polizei konnten auch nach Zeugenhinweisen am frühen Freitagabend ein 27 Jahre alter Salzgitteraner und dessen 26 Jahre alter Freund, ebenfalls aus Salzgitter, festgestellt werden. Beide waren stark alkoholisiert und stehen nach Zeugenaussagen im dringenden Tatverdacht, am Freitagabend erneut in der Schumannstraße mindestens 12 weitere Außenspiegel von geparkten Pkw abgetreten zu haben. Beide Personen wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Hierbei leistete der 26 Jahre alte Hauptverdächtige erheblichen Widerstand und griff gezielt mehrere Polizeibeamte mit Fäusten und Tritten an, wobei die Beamten die Angriffe abwehren konnten und unverletzt geblieben sind. Beide Personen sehen nunmehr der Einleitung zahlreicher Ermittlungsverfahren sowie einer teuren Kostenrechnung für die Nacht im Polizeigewahrsam entgegen.

Weitere Zeugen und Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/1897-0 zu melden.

Ebenfalls am späten Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde von einer Streife der Polizei Salzgitter ein 43 Jahre alter Autofahrer in Salzgitter Lichtenberg angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wird ein Atemalkoholwert von 0,66 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

