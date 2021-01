Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.01.2021.

Salzgitter (ots)

Einbruch in Wohnhäuser.

Salzgitter, Siedlung, 21.01.2021, 13:00-22:25 Uhr.

Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und verschafften sich auf diese Weise einen Zugang in das Wohnhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Ein weiterer Einbruch habe sich in Salzgitter, Gerichtsweg, ereignet. Am 21.01.2021, in der Zeit von 16:50-19:30 Uhr, habe der Täter/die Täter ein Fenster im Obergeschoss des Wohnhauses aufgebrochen und sich somit den Zugang zum Haus verschafft. Bei der Tat erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 3.000 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Salzgitter, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 zu melden, wenn ihnen in diesem Zusammenhang auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Nach Einbruch wurden zwei Fahrzeuge entwendet.

Salzgitter, Neißestraße, 21.01.2021, 05:30-06:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses und verschafften sich durch Aufhebeln diverser Türen einen gewaltsamen Zugang in die Büroräume des Gewerbebetriebes.

Aus einem verschlossenen Behältnis entwendeten die Täter Fahrzeugschlüssel. Im weiteren Tatverlauf und zur Vorbereitung des eigentlichen Diebstahls wurde mit einem entwendeten Pkw ein Gitterzaun umgefahren. Anschließend entwendeten die Täter einen hochwertigen Pkw. Die Schadenshöhe dürfte mindestens 35.000 Euro betragen. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Salzgitter, Saldersche Straße, 21.01.2021, 16:50 Uhr, VW, Schaden 250 Euro (zwei Fälle).

Salzgitter, St.-Andreas-Weg, 21.01.2021, 16:30 Uhr, VW, Schaden 400 Euro (zwei Fälle).

Ein unbekannter Täter und Radfahrer trat beim Vorbeifahren an den vier geparkten Fahrzeugen gegen die Außenspiegel und beschädigte diesen hierdurch. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 650 Euro. Der Verursacher konnte entkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

