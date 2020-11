Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Vereinsheim

MelleMelle (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Mittwochmorgen brachen Unbekannte in das Vereinsheim des TSV Westerhausen ein. Um Zutritt zum Vereinsheim zu erhalten, wurden Glaselemente der Eingangstür zerstört. Das Diebesgut in Form von Bierfässern, Getränkekisten, Werkzeugen und Fußbällen konnte zum größten Teil im nahen Umfeld wieder aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden liegt mit mindestens 600 Euro weit höher als der Wert der entwendeten Gegenstände. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell