Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Bohmter Polizei sucht Zeugen

OstercappelnOstercappeln (ots)

Unbekannte Täter trieben am Dienstag in der Knollstraße und in der Graf-Stauffenberg-Straße ihr Unwesen. In der Knollstraße nutzten der oder die Täter zwischen 13.50 und 18.10 Uhr eine offene Terrassentür, um in das Innere eines Wohnhauses zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt. In der Graf-Stauffenberg-Straße hebelten Einbrecher zwischen 16.30 und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchwühlten das Mobiliar, stahlen Schmuck und eine Münzsammlung, und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

