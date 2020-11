Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Wohnhaus am Amselweg von Einbrechern heimgesucht

Ungebetenen Besuch erhielt am Dienstag ein Wohnhaus am Amselweg. Der oder die Täter schlugen zwischen 17 und 22.35 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dadurch Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, nahmen aber nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut mit. Anschließend nutzten die Einbrecher eine im Garten befindliche Leiter, um auf den Balkon zu gelangen. Sie schlugen die Balkontür ein, durchwühlten in der Wohnung das Mobiliar, stahlen Bargeld und Schmuck, und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Wer im Bereich Amselweg/Rickermannstraße/Lerchenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

