Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Sachbeschädigung an Polizeistation

DissenDissen (ots)

In der Nacht zum Dienstag, zwischen 01:50 Uhr und 02 Uhr, kam es im frei zugänglichen Außenbereich der Polizeistation Dissen zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte rissen in einer Höhe von 2,75 m eine Überwachungskamera von einer Außenwand und ließen diese vor Ort zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen am frühen Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Polizeistation aufgefallen sind. Hinweise bitte an 05421/921390 oder 05401/879500.

