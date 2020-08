Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei Sittensen entdeckt zahlreiche Fälschungen bei Verkehrskontrolle ++ Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Autobahnpolizei Sittensen entdeckt zahlreiche Fälschungen bei Verkehrskontrolle

Sottrum/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben am zurückliegenden Wochenende ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, an dem verfälschte Kennzeichen angebracht waren. Der Ford Mondeo war den Polizisten auf der Richtungsfahrbahn Bremen aufgefallen. Eine EDV-Abfrage des Kennzeichens hatte zunächst ergeben, dass die Haftpflichtversicherung für den dazugehörigen Ford seit Dezember letzten Jahre erloschen ist. Durch das Straßenverkehrsamt Mülheim waren die Kennzeichen zur Entstempelung und die Zulassungsbescheinigung zu Einziehung ausgeschrieben. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Pendlerparkplatz in Sottrum zeigte sich zudem, dass Zulassungsplaketten des Kreises Borken in Nordrhein-Westfalen auf die Kennzeichen aus Mühlheim geklebt worden waren. Dann legte der 22-jährige Fahrzeugführer den Beamten auch noch einen gefälschten rumänischen Führerschein vor. Damit war die Fahrt an dieser Stelle für den Mann und zwei weitere Mitfahrer beendet. Der Fahrer muss sich jetzt für ein ganzes Bündel an Strafverstößen verantworten.

Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Die Zevener Polizei sucht im Rahmen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, den 18. August 2020, auf dem Friedhofsparkplatz an der Molkereistraße ereignet hat, nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Eine Frau hatte ihren schwarzen VW Bus T5 zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr dort geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie auf der rechten Seite einen langen Lackkratzer auf der Schiebetür. Die Polizei vermutet, dass ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit dem Außenspiegel am VW Bus entlang geschrammt ist. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060 an die Zevener Polizei.

