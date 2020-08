Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einfamilienhaus in Zeven nach Brand nicht betretbar ++ Sieben Personen bei Unfall auf B 71 verletzt ++

Rotenburg (ots)

Einfamilienhaus in Zeven nach Brand nicht betretbar

Zeven. In einem Einfamilienhaus in Zeven kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Kellerbrand. Glück im Unglück hatten die Hausbewohner, die sich zur Brandzeit nicht zuhause befanden. Durch die starke Rauchgasentwicklung ist das Gebäude bisher nicht betretbar. Die Ermittlungen dauern noch an.

Sieben Personen bei Unfall auf B 71 verletzt

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall um 09:40 Uhr auf der B 71 sind zwischen Bevern und Selsingen sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lkw mit Milchtankanhänger. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte im Graben. Der verursachende Pkw kollidierte anschließend mit drei weiteren Pkw. Der Unfall erforderte fünf Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte.

