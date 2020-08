POL-ROW: ++ Zu schnell auf der nassen Autobahn unterwegs - Vier Menschen bei Unfall verletzt ++ Falsche Microsoft-Frau beißt auf Granit ++ Gewinnspiel entpuppt sich als Abo-Falle ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Zu schnell auf der nassen Autobahn unterwegs - Vier Menschen bei Unfall verletzt

Groß Meckelsen/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Bremerhaven war kurz vor 18 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Bremen unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Mercedes schleuderte in die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Neben dem Fahrer zogen sich drei weitere Insassen leichte Verletzungen zu. Alle kamen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Da aus dem Unfallwrack Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren, mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

Falsche Microsoft-Frau beißt auf Granit

Klein Meckelsen. Eine angebliche Mitarbeiterin des Softwareherstellers Microsoft hat am Dienstag bei einer 46-jährigen Frau angerufen. Am Telefon berichtete die Unbekannte von einem Trojaner, mit dem ihr Computer infiziert worden sei. Der solle nun per Fernzugriff entfernt werden. Die Angerufene ließ sich nicht täuschen und beendete das Gespräch.

Gewinnspiel entpuppt sich als Abo-Falle

Bremervörde. Das telefonische Angebot für ein angebliches Gewinnspiel hat sich für eine 77-jährige Bremervörderin am Mittwoch als betrügerische Abo-Falle entpuppt. Bereits im Juli hatte sich ein Unbekannter bei der Frau gemeldet. Arglos glich sie mit dem Anrufer ihre Kontodaten für das Gewinnspiel ab. Jetzt erhielt die Seniorin eine Rechnung über 69 Euro für ein abgeschlossenes Abonnement. Die Frau zahlte nicht, sondern erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Fahrerlaubnis nicht umgeschrieben

Bockel/A1. Ein 33-jähriger Autofahrer, der sich seit 2014 in Deutschland aufhält, ist am späten Mittwochabend ohne die erforderliche Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten hatten seinen Audi gegen 23.30 Uhr von der Autobahn in Richtung Hamburg gelotst und den Fahrer auf dem Gelände einer Tankstelle kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass er seine albanische Fahrerlaubnis nicht nach sechs Monaten hatte umschreiben lassen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und behielt die Fahrzeugschlüssel.

