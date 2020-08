Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle ++ Sattelauflieger mit zwanzig Tonnen Käse gestohlen ++ Erfolgloser Einbruch in Gaststätte ++

Rotenburg (ots)

Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle

Heeslingen. Gleich zwei Verkehrsunfälle, jedes Mal unter Alkoholeinfluss und mit anschließender Unfallflucht, hat eine 37-jährige Autofahrerin am Dienstag verursacht. Gegen 19.20 Uhr meldete sich ein Anwohner des Offensener Weges über Notruf bei der Polizei. Er habe einen lauten Knall gehört und vermute einen Verkehrsunfall im Kurvenbereich zu Beginn der Kreisstraße. Auf der Fahrbahn habe er einen schwarzen SUV mit eingeschaltetem Warnblinklicht erkennen können. Der Wagen sei zunächst in Richtung Offensen und kurz darauf zurück in Richtung Ortsmitte gefahren. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei war schnell zur Stelle. Die Beamten konnte beobachten, wie der Geländewagen bis zum Edeka-Parkplatz an der Straße Unter den Eichen fuhr und dort geparkt wurde. Aus dem Fahrzeug stieg die 37-jährige Fahrerin aus. Auf den möglichen Verkehrsunfall angesprochen, bestritt die Frau an einem Unfall im Offensener Weg beteiligt gewesen zu sein. Sie habe im Verlauf des Tages in Hamburg einen Verkehrsunfall gehabt. Dort hätte die Polizei ihren Führerschein behalten. Die folgenden Ermittlungen bestätigten diese Aussage. Demnach hatte die Frau am Vormittag im Hamburger Stadtteil Harburg im Phoenix-Viertel unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Am Abend kam es dann im Offensener Wer zu einer ähnlichen Situation. Die Frau verlor die Kontrolle über den Geländewagen und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Auf der Polizeiwache musste die 37-Jährige eine Blutprobe abgeben. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten und einen Arzt. Die Frau muss sich jetzt wegen mehrerer Vergehen verantworten. Außerdem leitete die Polizei gegen den Fahrzeughalter, der die Fahrt ohne Führerschein geduldet hatte, ein Strafverfahren ein.

Sattelauflieger mit zwanzig Tonnen Käse gestohlen

Zeven-Aspe. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag von einem Parkplatz in der Industriestraße einen Sattelauflieger gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Isolier-/Kühlkoffer, der mit zwanzig Tonnen Käse beladen war. Daran war das grüne Kennzeichen TET-JS 306 angebracht. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von über 200.000 Euro aus. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Erfolgloser Einbruch in Gaststätte

Bremervörde. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte am Rathausmarkt eingebrochen. Zuvor hatte sie ein Fenster aufgehebelt. In dem Lokal suchten sie nach Beute, wurden aber nicht fündig. Ohne Diebesgut machten sie sich aus dem Staub.

